Распитие спиртных напитков обернулось трагедией. В Александрове 39-летнюю женщину обвиняют в убийстве человека, которого она едва знала. 31 августа в одной из квартир в Александрове

Распитие спиртных напитков обернулось трагедией. В Александрове 39-летнюю женщину обвиняют в убийстве человека, которого она едва знала. 31 августа в одной из квартир в Александрове обнаружено тело убитого мужчины. Найти подозреваемую удалось в кратчайшие сроки. По версии регионального Следкома, 22 августа обвиняемая вместе с мужем распивали спиртные напитки в своей квартире. К вечеру выпивка закончилась,