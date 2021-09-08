Вернуть коммунальный долг поставщику услуг удалось только через суд. Дачное некоммерческое товарищество, которое находится в одной из деревень Александровского района, задолжало миллион

Вернуть коммунальный долг поставщику услуг удалось только через суд. Дачное некоммерческое товарищество, которое находится в одной из деревень Александровского района, задолжало миллион рублей за электроэнергию. На дачников энергетики подали в суд с иском о возмещении задолженности. Суд обязал должников заплатить. В этом им помогли судебные приставы, которые разъяснили дачникам последствия неуплаты. В итоге дачное товарищество