Свою вину агрессор не признал.

В Гусь-Хрустальном студент колледжа отделался условным сроком за жестокое избиение знакомого возле торгового центра.Вечером 7 апреля 17-летний подросток что-то не поделил с 16-летним приятелем. Парень повалил оппонента на асфальт и нанёс несколько ударов по голове и телу. У потерпевшего диагностировали тяжкие телесные повреждения.«Несмотря на свидетельские показания и записи с камер видеонаблюдения, обвиняемый не признал свою вину. Агрессора поставили на учёт в полицию. Суд приговорил его к году колонии условно с испытательным сроком – 12 месяцев», - резюмировали в пресс-службе СУ СК РФ по Владимирской области.