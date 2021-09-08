На душегуба завели уголовное дело.

Против 40-летнего жителя Ковровского района возбуждено уголовное дело за убийство из ревности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.По версии следствия, 4 сентября мужчина приехал к бывшей гражданской жене, чтобы поздравить дочку с днём рождения.«Около её дома он увидел молодого человека. Из-за ревности между соперниками началась ссора, во время которой мужчина нанес 22-летнему парню три удара ножом в шею. От полученных ран потерпевший скончался на месте происшествия», - уточнили в Следкоме.Душегуб скрылся, но уже через 15 минут его задержали. Подозреваемый арестован. Расследование уголовного дела продолжается.