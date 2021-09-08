Пожар в новостройке Юрьевца. На улице Гвардейской загорелась квартира в девятиэтажке. В соцсетях появились фото возгорания квартиры. Из окна на 9 этаже были видны языки пламени. На место

Пожар в новостройке Юрьевца. На улице Гвардейской загорелась квартира в девятиэтажке. В соцсетях появились фото возгорания квартиры. Из окна на 9 этаже были видны языки пламени. На место пожара прибыли огнеборцы с автоколенчатым подъемником. Спасатели сформировали 3 звена газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушения пожара. Пожарные проникли в задымленную квартиру – горело имущество и