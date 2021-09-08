Пожар в новостройке Юрьевца. На улице Гвардейской загорелась квартира в девятиэтажке. В соцсетях появились фото возгорания квартиры. Из окна на 9 этаже были видны языки пламени. На место
<a href="https://33live.ru/novosti/08-09-2021-v-yurevce-na-9-m-etazhe-zagorelas-kvartira-v-novostrojke-evakuirovano-35-chelovek.html" target="_blank">В Юрьевце на 9-м этаже загорелась квартира в новостройке, эвакуировано 35 человек</a> - Пожар в новостройке Юрьевца. На улице Гвардейской загорелась квартира в девятиэтажке. В соцсетях появились фото возгорания квартиры. Из окна на 9 этаже были видны языки пламени. На место
[url=https://33live.ru/novosti/08-09-2021-v-yurevce-na-9-m-etazhe-zagorelas-kvartira-v-novostrojke-evakuirovano-35-chelovek.html]В Юрьевце на 9-м этаже загорелась квартира в новостройке, эвакуировано 35 человек[/url] - Пожар в новостройке Юрьевца. На улице Гвардейской загорелась квартира в девятиэтажке. В соцсетях появились фото возгорания квартиры. Из окна на 9 этаже были видны языки пламени. На место