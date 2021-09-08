После звонков жителей, он решил лично посетить объекты.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области Владимир Киселев посетил Кольчугино, где проинспектировал ремонт дорог.«Визит – не случайность. Из Кольчугинского района на горячую линию поступило несколько тревожных звонков. Причина – простой на улице Вокзальной», - сообщает пресс-служба Заксобрания.Одну из главных городских дорог не ремонтировали больше 30 лет. При этом местные жители добираются по ней до автовокзала, а фуры на предприятия. В результате Кольчугинскому району на асфальтирование автомагистралей выделили более 70 млн рублей.«Но не везде подрядчики справились с работой в срок. Депутат пригласил на долгострой гендиректора «ДСУ-3» Романа Головина. Исполнители пообещали закончить ремонт в течение недели», - пояснили в ЗС.В конце рабочей поездки парламентарий посетил размежёванные участки для многодетных семей возле деревни Отяевка. К ним уже проведено электричество, построены качественные дороги и тротуары.«К 2023 году местные чиновники обещают провести газ, после чего здесь и начнут стройку кольчугинские новосёлы», - резюмировали в областном парламенте.