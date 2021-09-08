В текущем году на сферу ЖКХ направлен беспрецедентный объём финансирования – 3,6 млрд рублей.

Владимирская область готова к отопительному сезону на 97%. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе губернатора.В Белом доме 7 сентября прошло совещание по подготовке к зиме.«В текущем году на сферу ЖКХ направлен беспрецедентный объём финансирования – 3,6 млрд рублей, что на 1,7 млрд рублей больше, чем в 2020», - прозвучало на заседании.Директор Департамента ЖКХ Елена Семенова подчеркнула, что основное финансирование было выделено ещё в июле. Она призвала местные власти проконтролировать завершение программных мероприятий в установленные сроки.«Главное – надёжное и бесперебойное теплоснабжение населения и объектов жизнеобеспечения», - подчеркнули в обладминистрации.Традиционно проблемным для городов и районов остаётся вопрос получения паспортов готовности. По приказу Минэнерго документация должна быть оформлена до 15 ноября.«Администрация Владимирской области оказывает возможное содействие для решения этого вопроса. Департаментом ЖКХ совместно с Ростехнадзором ежемесячно проводятся онлайн-конференции по заполнению документации», - отметили в пресс-службе главы региона.С 15 сентября до 15 ноября Ростехнадзор проверит готовность теплоснабжающих и теплосетевых компаний и муниципальных властей.