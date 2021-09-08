В ближайшее время в городе появится ещё 10 точек для сдачи отходов.

Во Владимире в рамках проекта «Чистая страна 2.0» на улице Егорова, 10 открылся первый. Компания «Биотехнологии» займётся покупкой раздельно собранных отходов.Горожане могут сдать макулатуру, алюминиевые и стеклянные банки, пластик, батарейки. За килограмм картона можно выручить шесть рублей, за 1 алюминиевую банку и ПЭТ-бутылку - 50 копеек, а за стекло (банки, бутылки) – 50 копеек за килограмм.В дальнейшем мусор отправят на переработку.«Ничто из тех отходов, которые будут сданы, не попадёт на полигоны», - заверил исполнительный директор Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин.Начальник управления горадминистрации по охране окружающей среды Сергей Сухопаров добавил, что в ближайшее время в областном центре появятся ещё 10 эко-пунктов.