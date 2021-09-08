Подрядчик обещает сдать объект к концу сентября.

Во Владимире начался ремонт дороги на улице Разина. Дорожники снимают старый асфальт.Подрядчиком является ООО «ВСК», которая должна сдать объект в конце сентября. Движение на участке от улицы Чапаева до Областного дворца культуры и искусства на улице Диктора Левитана перекрывать не будут. Однако присутствие крупногабаритной техники в любом случае будет затруднять проезд автомобилей. Водителям рекомендуется заблаговременно выбирать пути объезда.Добавим, что капитальный ремонт проезжей части на Разина и развязки «Сперанского - Чапаева» позволит жителям юго-западного района напрямую выезжать на центральные улицы.