По данным городских властей, сообщение о минировании образовательных учреждений Владимира поступило в УМВД области. В пресс-службе полиции оперативно прокомментировать эту информацию не

По данным городских властей, сообщение о минировании образовательных учреждений Владимира поступило в УМВД области. В пресс-службе полиции оперативно прокомментировать эту информацию не смогли. По нашим данным, ближе к вечеру 8 сентября появилась информация якобы о минировании учебных заведений. В школах и детсадах прошла эвакуация. Спецслужбы проводят проверку. Как сообщает телеграм-канал “Жизнь мента”, в своем сообщении