Зажигательные ритмы, музыка, танцы и песни разных стран. Во Владимире открылся юбилейный, 10-й Международный фестиваль народного творчества “Золотое кольцо”. В этом году

Зажигательные ритмы, музыка, танцы и песни разных стран. Во Владимире открылся юбилейный, 10-й Международный фестиваль народного творчества “Золотое кольцо”. В этом году коллективы-участники приехали из 7-ми стран: Ирана, Индии, Хорватии, Белоруссии, Азербайджана, Луганской народной республики и России. Нашу область традиционно представляет ансамбль “Владимирские рожечники”. Участники фестиваля сохраняют вековые традиции и культуру своих стран и регионов.