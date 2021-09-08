Акция продлится до 31 декабря.

Во Владимире проезд в автобусах подешевел до 20, а в троллейбусах до 19 рублей. В областной столице стартовала акция платёжной системы «МИР». При оплате проезда в общественном транспорте картами горожане получают скидку – 4 рубля.«Росту популярности безналичной оплаты за проезд рады и кондукторы компаний-перевозчиков», - сообщает пресс-служба мэрии.Сотрудница «Владимирпассажиртранса» Зоя Кобзова работает на одном из самых популярных маршрутов - автобусе №24.«Такая форма оплаты гораздо удобнее, чем наличными. Она экономит время и пассажиров, и кондукторов. Кроме того, безнал гораздо безопаснее — люди меньше контактируют с банкнотами и монетами, что сокращает риск распространения коронавируса», - подчеркнула она.По её словам, из 1500 пассажиров до двух третей ежедневно расплачиваются картами.Акция продлится до 31 декабря.В регионе насчитывается 900 тысяч владельцев карт системы «Мир», среди которых пенсионеры, бюджетники и студенты. На сегодняшний день валидаторами оснащён общественный транспорт Владимира, Коврова, Мурома, Вязников, Кольчугино, а также некоторые межмуниципальные маршруты. Всего – свыше 850 автобусов, принадлежащие более 50-ти перевозчикам.