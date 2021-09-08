08.09.2021

2021-09-08 21:50:05

Во Владимире за сдачу раздельно собранного мусора можно получить деньги

Сегодня Владимир принимает Всероссийский экологический автопробега "Чистая страна 2.0". В программе владимирского этапа: открытие экопункта приема раздельно накопленных отходов, плоггинг-забег на городском пляже и многое другое. Подробности у Александра Сыпченко



- Чистый двор, чистая улица, чистый город - это должно стать стилем нашей жизни.



Как превратить накопленные отходы в необходимое вторсырье? Компания "Биотехнологии" открыла во Владимире первый экопункт. Теперь пластик, алюминиевые банки, батарейки и другой мусор можно принести по адресу: улица Егорова, 10, и получить за это деньги.



Альберт Скворцов, заместитель генерального директора ООО "Биотехнологии":



- Экопункты по КПД гораздо эффективнее, чем, например, объекты обработки, которых там небольшой процент обрабатывается, а здесь чистый уже накопленный мусор.



15 горожанам, которые первыми сдали раздельно собранный мусор, вручили ценные подарки. Акция в рамках экологического автопробега "Чистая страна 2.0" - только начало, уверен Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации города Владимира. В ближайшее время в областном центре появятся еще 10 таких экопунктов.



Сергей Сухопаров, начальник управления по охране окружающей среды администрации г. Владимира:



- Люди приходят не за деньгами, а от того, что просто загрязнена прилегающая территория. Человек может сдать 2-3 бутылки пластиковых не из-за двух, трех рублей, а из-за того что он видит, как одновременно с этим становится город чище.



Руслан Губайдуллин, исполнительный директор Ассоциации "Чистая страна":



- Каждый проезжающий, кто еще не является эко-сапиенсом, он думает, а может быть, попробовать, прийти с детьми, причем, мы видим, что пункты используются не только как место, куда надо принести, здесь проводятся и кружки, и распространяются книги и много полезной информации, которую можно почерпнуть для себя.



Совместно с городскими властями организаторы автопробега - Минприроды России и ассоциация "Чистая страна" - провели на городском пляже реки Клязьмы так называемый плоггинг-забег.



- 3,2,1! Побежали!



Это увлекательное спортивное мероприятие, во время которого участники собирают отходы на время.



Принять участие в нем мог любой желающий. Организаторы автопробега надеются, что новый фитнес-тренд, на стыке спорта и экологии, приживется и в нашем городе.







Александр Сыпченко, Александр Голубев “Вести-Владимир”.







