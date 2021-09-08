08.09.2021

2021-09-08 21:25:05

Во Владимирской области снизилась прививочная активность населения

Во Владимирской области снижается среднесуточная заболеваемость коронавирусом - сегодня 159 новых заболевших. Но вместе с этим стало и меньше людей в прививочных пунктах. Тем не менее, до формирования коллективного иммунитета нам ещё далеко. Продолжит Юлия Шувалова.



Юлия Шувалова, корреспондент:



- Летом здесь стояли очереди. Люди приходили сюда в 7 утра, чтобы получить заветную вакцину. Сейчас здесь не больше 10 человек.



Этот кадр сделан в конце июня. Очередь на вакцинацию начиналась от входа в гипермаркет. Такая же ситуация была и в других временных пунктах. Такой бум был связан с введением обязательной вакцинации для госслужащих, сотрудников общепита, турбизнеса и других сфер. Также повлиял и сезон отпусков. Отправиться на море можно было только, имея на руках отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. В результате, образовались многотысячные очереди. Так, Ольга Корнева записалась на вакцинацию через Госуслуги ещё 7 июля, но так и не попала в прививочный кабинет.



Ольга Корнева:



- В тот же день пришло сообщение, что моё заявление передано в поликлинику по месту жительства, в поликлинику №4, и на этом всё закончилось. Прошло два месяца, никаких ни ответов, ни сообщений.



В тот момент Спутник действительно был в дефиците. Сейчас ситуация изменилась. По словам врачей, вакцины больше, чем желающих привиться. Есть и "Гам-ковид-вак" и "Спутник Лайт" и "ЭпиВакКорона". А в случае, если возникли проблемы с записью на Госуслугах, то необходимо обратиться напрямую в свою поликлинику.



Елена Овчинникова, главврач владимирской поликлиники №2:



- Если человек приходит сегодня, то он в этот день записывается, т.е. приходит в поликлинику. А так есть еще запись через Госуслуги, там у нас была небольшая очередь, но сейчас эта очередь сокращается, потому что мы работаем в две смены. Мы работаем и в субботу, и в воскресенье.



Показатель заболеваемости снижается, но всё равно нужно прививаться, говорят врачи. Чтобы создать иммунологический барьер, необходимо, чтобы у 60-и процентов взрослого населения были антитела. А во Владимирской области на сегодня привились лишь 25 процентов.



Татьяна Манагарова, инфекционист владимирской поликлиники №2:



- В день 120 человек, снизилось, конечно. По сравнению вот месяц назад, мы принимали по 200 человек в день только в нашей поликлинике. Есть еще выездные бригады: гастромаркет и Zclub и там делали человек по 60. Сейчас почему-то народ расслабился.



Владимирская область в лидерах федерального антирейтинга. Наш регион на 82 месте в России по проценту вакцинированных. И это неутешительные показатели. Если мы хотим как можно быстрее снять маски, нужно обзавестись антителами.



Юлия Шувалова, Илья Хлудов, Семен Карпов, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"