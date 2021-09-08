Полицейские напомнили подросткам о том, что безопасное управление транспортом невозможно без соблюдения Правил дорожного движения.

Во Владимирской области сотрудники МО МВД России «Ковровский» провели акцию «За руль по всем правилам».Участниками акции стали ребята старших классов местных школ.Полицейские довели до школьников информацию о детском дорожно-транспортном травматизме. Особый акцент был сделан на ДТП, виновниками которых стали сами несовершеннолетние участники движения.В ходе акции всем желающим предложили пройти тест, ответив на вопросы, разработанные для учеников автошкол, сдающих экзамены на разные водительские категории. В том числе, дающими право управления мопедами и скутерами.Многие вопросы вызвали затруднение у ребят. Испытание наглядно показало детям, что их знаний недостаточно для того, чтобы безопасно осуществлять движение на мототехнике в реальных дорожных условиях.Дорожные полицейские акцентировали внимание подростков на том, что навыкам безопасного управления транспортными средствами невозможно научиться самостоятельно, катаясь где-то в деревне или лесу. Только под контролем опытного инструктора и в реальных городских условиях возможно получить знания по безопасности дорожного движения.