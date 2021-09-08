На 2 больше, чем накануне. После пятидневного перерыва суточный прирост снова “пошёл в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 50 554. В

На 2 больше, чем накануне. После пятидневного перерыва суточный прирост снова “пошёл в гору”. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания коронавирусом в нашем регионе 50 554. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир (+ 35 заболевших за сутки). Вчера прибавка составляла + 31. Всего с начала пандемии в областном центре уже 11 648 заражённых. Общая статистика по