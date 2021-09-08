Современный школьный комплекс построен мэрией Владимира по президентскому национальному проекту «Образование». Праздник состоялся: торжественная линейка, концертная программа, ..

Современный школьный комплекс построен мэрией Владимира по президентскому национальному проекту «Образование».Праздник состоялся: торжественная линейка, концертная программа, взволнованные первоклассники и символический первый звонок. А затем дети отправились в классы на 1-й урок нового учебного года.Все условияГлава города Владимира Андрей Шохин специально приехал в школу после линейки, чтобы не перегружать торжественную часть выступлениями почётных гостей:- День знаний - праздник прежде всего школьников и учителей. Не люблю «резать ленточки», пусть это сделают сами ребята. А мы должны строить и создавать хорошие условия для учёбы и всестороннего развития подрастающих владимирцев.В просторных корпусах школы в этом году учатся 6 первых классов, поэтому глава города начал свой обход с блока начальной школы.Затем обошёл специализированные классные кабинеты, актовый зал, библиотечный центр, трёхсекционный спортивный зал, зал для занятий хореографией, художественную студию, классы робототехники и домоводства, бассейны и школьную столовую.Наряду с современным оборудованием одно из главных преимуществ новой школы - универсальность. Оснащение школы позволит учащимся и овладевать знаниями, и заниматься в спортивных секциях, музыкальных и художественных студиях, кружках детского творчества.Центр притяженияАндрей Шохин рассчитывает, что новый школьный комплекс станет центром притяжения для жителей микрорайона. Здесь можно показывать фильмы, устраивать творческие встречи, проводить спортивные мероприятия. Например, уже сейчас в одной из просторных школьных рекреаций разместили выставку работ известного владимирского художника Виктора Шамаева.Специалисты называют проект школы удачным, поэтому он может стать базовым для строительства новых школьных зданий. Глава города сказал, что мэрия вместе с федеральными партнёрами уже отрабатывает варианты строительства во Владимире ещё 3-х школ - в микрорайонах Сновицы-Веризино и Юрьевец, а также в районе пр. Строителей, в ареале Владимирского государственного университета.Какая она?Школьный комплекс состоит из 6 объединённых 3-этажных корпусов.Кроме просторных учебных классов площадью по 70-80 кв. м в школе оборудовали актовый зал на 360 мест, современную столовую, рассчитанную на одновременное посещение 360 человек, многофункциональный спортивный зал-трансформер, 2 бассейна - большой (25х8,5 м) и малый (10х6 м).В школе уже формируют спортивные секции и творческие кружки для детей из Коммунара и соседних с ним Заклязьменского, Лунёво, Уварово и других. Организовывают школьный музей и школу волонтёра.А ещё здесь работает пресс-центр, развивающий школьное радио и телевидение, реализуют программы «Ступени личностного роста» и «Мы выбираем жизнь!».Учащиеся, увлечённые техникой, могут заниматься робототехникой и радиоуправляемым моделированием в сотрудничестве с ДДюТ.Ребятам можно записаться в студию профессиональной фотографии, театральную, вокальную, изостудии, заниматься в молодёжном музыкальном ансамбле, кружках резьбы по дереву, художественной лепки и юных дизайнеров.В школе работают секции «Юные экологи», «В мире биологии» и студия ландшафтного дизайна под эгидой Патриаршего сада и Загородного парка.