Об экологических проектах, рекультивации владимирских свалок и контроле за обращением с отходами. Во Владимире остановились участники всероссийского автопробега коммунальной техники

Об экологических проектах, рекультивации владимирских свалок и контроле за обращением с отходами. Во Владимире остановились участники всероссийского автопробега коммунальной техники “Чистая страна 2.0”. Старт акции был дан в Москве 6 сентября. Из столицы колонна мусоровозов отправилась по городам России. Первым 8 сентября стал Владимир. Программа началась с круглого стола, где эксперты обсудили реализацию национального проекта