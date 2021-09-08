Объявлен аукцион по поиску подрядчика

Мэрия Владимира объявила на второй этап благоустройства патриотического сквера. Власти готовы заплатить подрядчику около 16 млн рублей.На пересечении улицы улицы Мира и Октябрьского проспекта появится 131 опора уличного освещения, тротуары, аллеи, камеры видеонаблюдения. Работы должны сдать до 15 ноября.Напомним, что 12 июня завершился первый этап благоустройства сквера Победы.За полтора месяца подрядчики смонтировали инженерную инфраструктуру и коммуникации, обустроена центральная площадь, основные аллеи, велодорожки и площадки для отдыха, засеяны газоны и цветник, размещены образцы военной техники. Взамен вырубленных деревьев высажено около 80 двадцатилетних алтайских кедров.Подведёт итог благоустройству общественного пространства - третий этап строительства. На территории планируют установить скамейки, урны, спортивную, детскую и мусорную площадки, оборудовать входную группу и павильон, в котором разместят выставку и Книгу памяти.Парк рассчитан на 334 человека. В шаговой доступности оборудуют более 100 парковочных мест.