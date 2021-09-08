В Вязниках продолжается реновация Фатьяновского парка. Ход работ оценил замгубернатора Герман Елянюшкин. Напомним, в проект благоустройства победил в федеральном конкурсе. Грант ..

В Вязниках продолжается реновация Фатьяновского парка. Ход работ оценил замгубернатора Герман Елянюшкин.Напомним, в проект благоустройства победил в федеральном конкурсе. Грант составил 70 млн рублей. Область добавила ещё почти 29 млн, а город – два.Подрядчиком выступает ГУП «Дорожно-строительное управление № 3».«В сквере вырублены деревья и срезан грунт. На 85% готовы работы по устройству наружных сетей водоотведения и водоснабжения, почти на 50% – строительство новой сцены, покрытие площадок и проездов, устройство уличного освещения. Павильон со смотровой площадкой и гигиенический блок выполнены на 40%», - рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области по итогам визита вице-губернатора.Он поручил ускорить темпы работ и, по возможности, закончить раньше срока. По контракту сдать объект планируется 30 ноября.