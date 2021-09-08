Исполнительное производство прекращено.

Жительница Владимира после ареста квартиры погасила 1,5 млн рублей долгов по кредитам. Об этом сообщает УФССП по Владимирской области.Из-за уклонения от исполнения обязательств судебные приставы Октябрьского района возбудили исполнительное производство. Сначала они ограничили гражданке выезд за рубеж, а также взыскали деньги с её счёта в банке. Однако действия сотрудников ведомства не побудили её к добровольной оплате долга. Тогда приставы арестовали квартиру площадью почти 50 квадратных метров.По всей видимости, дама поняла серьёзность ситуации и решила расплатиться. Дело - прекращено.