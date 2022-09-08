С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 159573 владимирцев.

Во Владимирской области на 8 сентября выявлен 401 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 123 человек. Ещё 51 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 49 - в Ковровском, 25 - в Петушинском, 30 - в Кольчугинском, 8 - в Александровском, 13 - в Юрьев-Польском, 51 - в Гусь-Хрустальном, 3 - в Судогодском, 5 - в Собинском, 6 - в Киржачском, 7 - в Камешковском, 6 - в Гороховецком, 7 - в Меленковском, 3 - в Вязниковском, 7 - в Суздальском и 2 - в Селивановском районах, а также 5 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 159573 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 43249 заболевших во Владимире, 18672 - в Ковровском районе и 17532 - в округе Муром.