9 сентября во Владимире во время проведения концерта на Соборной площади с 18:00 до 22:15 будет...

9 сентября во Владимире во время проведения концерта на Соборной площади с 18:00 до 22:15 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.Также Администрация города Владимира информирует, что на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.Троллейбусные маршруты:№ 1 - на участке от остановки «ул. Спасская» до остановки «Владимирский химический завод» будут следовать через ул.Гагарина - ул.Луначарского - Центральный рынок - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - Плавательный бассейн - Князь-Владимирское кладбище.№ 5 - на участке от остановки «ул. Спасская» до остановки «Молодежный сквер» будут следовать через ул.Гагарина - ул.Луначарского - Центральный рынок - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул.Каманина - Владимирский юридический институт.Автобусные маршруты:№№ 12С, 15, 22, 25, 26С, 28 будут направлены в объезд по улицам Гагарина, Лыбедская магистраль.№№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановки «ул. Спасская» до остановки «площадь Фрунзе» будут следовать через ул.Гагарина - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».№ 28 на участке от остановки «ул. Спасская» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать через ул.Гагарина - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.Фото https://ru.freepik.com/