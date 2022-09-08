9 сентября во Владимире во время проведения концерта на Соборной площади с 18:00 до 22:15 будет...
9 сентября во Владимире во время проведения концерта на Соборной площади с 18:00 до 22:15 будет ограничено движение всех видов транспорта по улицам Большой Московской и Большой Нижегородской на участке от улицы Гагарина до площади Фрунзе.
Также Администрация города Владимира информирует, что на это время будут изменены маршруты движения общественного транспорта, следующего через центральную часть города.
Троллейбусные маршруты:
№ 1 - на участке от остановки «ул. Спасская» до остановки «Владимирский химический завод» будут следовать через ул.Гагарина - ул.Луначарского - Центральный рынок - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - Плавательный бассейн - Князь-Владимирское кладбище.
№ 5 - на участке от остановки «ул. Спасская» до остановки «Молодежный сквер» будут следовать через ул.Гагарина - ул.Луначарского - Центральный рынок - Центральный парк - ул.Полины Осипенко - Дом культуры молодёжи - ул.Каманина - Владимирский юридический институт.
Автобусные маршруты:
№№ 12С, 15, 22, 25, 26С, 28 будут направлены в объезд по улицам Гагарина, Лыбедская магистраль.
№№ 12С, 15, 22, 25, 26С на участке от остановки «ул. Спасская» до остановки «площадь Фрунзе» будут следовать через ул.Гагарина - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».
№ 28 на участке от остановки «ул. Спасская» до остановки «Владимирский юридический институт» будет следовать через ул.Гагарина - Воронцовский переулок - Стадион «Лыбедь».
Остальные маршруты общественного транспорта следуют без изменений.
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