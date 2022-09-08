Она продлится до 30 сентября.

В начале нового учебного года на Горьковской железной дороге стартовала акция «Правила МОЕЙ безопасности на железной дороге!». Она продлится до 30 сентября, сообщает пресс-служба ГЖД.Сотрудники Горьковской магистрали напомнят школьникам правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.В первую очередь профилактическую и разъяснительную работу проведут в учебных заведениях и учреждениях допобразования, расположенных неподалеку от железной дороги. Среди школьников будут распространяться листовки и электронные информматериалы о правилах поведения вблизи железной дороги, а также тематические сувениры.Кроме того, железнодорожники вместе с подразделениями Управления на транспорте МВД России по ПФО во время рейдов на станциях и перегонах ГЖД будут выявлять подростков, которые нарушают правила поведения на железной дороге.