Концерт состоится 9 сентября на Соборной площади.

Во Владимире и Коврове выступят артисты, которых в наше время именуют звездами российской эстрады. В регионе состоятся концерты всероссийского тура «Хороша родная».Мероприятия стартуют в 19 часов. В городе-оружейников все действо пройдет 8 сентября на «Мотодром-арене», а во Владимире - 9 сентября на Соборной площади.В Коврове споют Виктория Дайнеко, группы «Рондо», «Фабрика» и «Корни». В областной столице – Сергей Галанин с группой «Серьга», Виктория Дайнеко, группа «Фабрика» и Виктор Рыбин.Всего турне артистов пройдёт по 14 городам.