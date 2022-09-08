В этот день православная церковь чтит память великой христианской мученицы, а также ее мужа Адриана.

В этот день православная церковь чтит память великой христианской мученицы, а также ее мужа Адриана.ИсторияНаталья Овсяница родилась в христианской семье, а потому с детства верила в Бога. Она вышла замуж за язычника Адриана, который со временем все же принял христианство, за что жестоко поплатился. Язычники, с которыми раньше общался мужчина, заперли его в темнице и подвергли пыткам, но верная супруга не бросила возлюбленного, поддерживая заботой и любовью.К сожалению, Адриан не вынес истязаний и скончался, но от веры не отказывался до последнего вздоха. После смерти мужа Наталья Овсяница вскоре ушла вслед за ним.ТрадицииВ этот праздник наши предки собирали овес – день считается благоприятным для такого вида работы, ведь, по поверью, растение пропитано силой и благодатью. Так что, следует накормить им домочадцев, а также скот.ПриметыНаши предки обращали внимание на природные явления. Первые заморозки ранним утром сулят скорый приход зимы, и она будет холодной. Хороший урожай рябины тоже предсказывает ухудшение погоды. Если листья на дубе и березы еще густые и не опали, стоит ждать суровую зиму. Раннюю осень предсказывают улетающие в теплые края птицы.Что нельзя делать 8 сентябряЖенщинам запрещено ругаться с мужьями и повышать на них голос, в противном случае любимый может умереть;Нельзя одалживать деньги – их не вернут, а большие траты в этот день чреваты финансовыми проблемами в будущем;Ссоры с близкими тоже запрещены, потому что есть риск навсегда потерять с ними связь.