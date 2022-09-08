Завершена процедура признания исторического здания на ВДНХ памятником архитектуры.

Завершена процедура признания исторического здания на ВДНХ памятником архитектуры.Москва больше не намерена терять памятники, как это было 10-20 лет назад. Столица бережно относится к своему архитектурному наследию. Каждое старинное здание хранит историю города, которую необходимо сохранять для потомков. В последние годы все больше исторических строений получают охранный статус, который не позволят владельцам или арендаторам проводить какие-либо работы без согласования с властями.Так, объектом культурного наследия регионального значения стал Дом культуры ВДНХ, который был построен в 1954 году в стиле советского неоклассицизма (проспект Мира, 119 ст84). "Этот павильон стал прообразом многих домов культуры, которые строили после 1954 года по всей территории СССР", – рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.По ее словам, пять лет назад это здание было отреставрировано. Здесь обновили инженерные системы, воссоздали люстры в фойе, восстановили филенчатые двери, деревянные настенные панели, сцену с танцевальной площадкой и лепнину.Рельефные украшения есть на фасаде и в интерьерах павильона. В зрительном зале сохранилась бронзовая люстра с хрусталем.Двухэтажный парадный вестибюль является одним из главных помещений павильона. Это пространство украшено ордерной колоннадой. На втором этаже – балюстрада, выполненная в классическом стиле.В этом Доме культуры проходили и лекции, и концерты, и спектакли, и детские праздники, и творческие вечера. Здесь же показывали научно-популярные фильмы. Павильон и по сей день является одним из главных событийных площадок ВДНХ. Например, в ближайшие дни здесь пройдут мероприятия ко Дню города.Недавно памятниками архитектуры признали еще несколько зданий. Например, статус объекта культурного наследия получил на Большой Пироговской улице (здание посольства Вьетнама), на Комсомольской площади, а также .Ранее "Дни.ру" о том, что на ВДНХ отреставрировали 26 объектов культурного наследия за последние восемь лет.