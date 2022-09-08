Сигнал о возгорании частного жилого дома поступил сегодня в 07.43 из деревни Старое Семёнково...

Сигнал о возгорании частного жилого дома поступил сегодня в 07.43 из деревни Старое Семёнково (Петушинский район).На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение на кровле дома. Пожарные не дали распространиться огню по всей кровле и оперативно ликвидировали пожар на площади 12 кв. м., сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 8 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.