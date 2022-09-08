Об этом заявил Александр Авдеев.

Две новых горнолыжных трассы планируют построить во Владимире. Об этом заявил Александр Авдеев.Во время «прямой линии» врио губернатора поделился планами возведения спортивных объектов. Ожидается, что свою работу возобновит спуск на Студёной горе.«Есть договорённость, но все будет зависеть от самих предпринимателей», - уточнил глава региона.Второй комплекс может появиться в микрорайоне Веризино. Рассматривался вариант строительства сооружения на «Огуречной горе», но первый проект более реалистичен.