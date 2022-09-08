Глава региона Александр Авдеев в Муроме посетил котельную, у которой в январе этого года обвалилась...

Глава региона Александр Авдеев в Муроме посетил котельную, у которой в январе этого года обвалилась крыша.В настоящий момент на объекте продолжается реконструкция. Работы планируется закончить в октябре. Тепло в дома в начале отопительного сезона будет подаваться по временной схеме.- Мы сейчас берем источник питания отсюда - ЦРБ, вот здесь врезка. где мы эти цепи соединили с этим блоком.- Вот это временная?- Да. Второй район у нас отапливается от ЦТП, которая здесь находится.Напомним, коммунальная авария произошла 23 января, без тепла остались 34 жилых дома и несколько административных зданий. Котельную отремонтировали, но позднее было решено установить здесь свайный фундамент.