Сергей Волчков победил во втором сезоне телепроекта Голос, став лучшим голосом России. Он был в команде Александра Градского. Но, как признался певец Дни.ру, наставник не очень хотел этой громкой победы.

Сергей Волчков победил во втором сезоне телепроекта "Голос", став лучшим голосом России. Он был в команде Александра Градского. Но, как признался певец "Дни.ру", наставник не очень хотел этой громкой победы."Градский мне сам об этом сказал, – пояснил Волчков. – Он не очень хотел, чтобы я побеждал – у него были другие на меня планы. После проекта победитель по контракту должен был работать с Universal Music Russia, а он очень хотел, чтобы я работал с ним, гастролировал. Он видел мое развитие только рядом с собой. Но так в жизни и получилось – мы все равно с ним поработали – я был приглашенным артистом в его театре".Второй сезон телевизионного шоу "Голос" транслировался с 6 сентября по 27 декабря 2013 года. С тех пор прошло девять лет, Дмитрия Нагиева на посту ведущего там уже сменила Лариса Гузеева. Но Сергей Волчков это событие никак не комментирует: "Если бы я смотрел это шоу, то мне было бы что сказать. Я не могу комментировать то, что не видел – работы много, не до этого".При этом Волочков признался, что хотел бы и сам сесть в кресло наставника в "Голосе" наряду с Биланом, Пелагеей, Агутиным. "Всему свое время, надо пока набираться опыта", – улыбается Сергей.Стоит заметить, что сегодня в репертуаре Волчкова есть песни, которые прежде исполнял Градский. "Моя любимая Александр Пахмутова разрешила мне петь "Как молоды мы были", сказав, что очень рада, что песня живет. Я начал ее петь только после ухода Александра Борисовича", – пояснил артист.