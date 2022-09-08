Во Владимирской области завершается подготовка к досрочным губернаторским выборам. Они стартуют уже...

Во Владимирской области завершается подготовка к досрочным губернаторским выборам. Они стартуют уже в эту пятницу. Участки распахнут свои двери ровно в 8 утра 9 сентября.Как рассказал "Вестям" председатель областной Избирательной комиссии Вадим Минаев, на всех участках рано утром прозвучит гимн Российской Федерации. Накануне отпечатанные для голосования бюллетени были доставлены в территории, в участковые избирательные комиссии. Все участки взяты под круглосуточную охрану. Напомним, выборы губернатора Владимирской области будут проходить в трехдневном формате. Участки - всего в регионе их 982 - закроются в 20.00 11-ого сентября.Вадим Минаев, председатель Избирательной комиссии Владимирской области:- 979 - это участки, которые образованы в общем порядке и традиционно для удобства тех людей, которые находятся в больницах. Мы уже который год формируем 3 участка: 2 в городе Владимире: это областная клиническая больница и больница Красного Креста, и в городской клинической больнице города Коврова. Если 979 участков будут работать 3 дня, эти участки будут работать только один день, в воскресенье. В выборах смогут принять участие 1 миллион 90 тысяч 19 избирателей, которые включены в списки.Как отметил Вадим Минаев, избирательная кампания во Владимирской области прошла в строгом соответствии с требованиями закона. Открытость и прозрачность выборов обеспечит и система видеонаблюдения. Камеры установлены на 452 избирательных участках. Тестирование системы завершено. В штабе общественного наблюдения - он разместится в здании филиала РАНХИГС на улице Горького - любой желающий после небольшого инструктажа сможет следить за тем, что происходит на его участке в режиме реального времени. В восемь вечера в воскресенье после закрытия участков начнут работу 23 камеры, установленные в территориальных избирательных комиссиях, куда привезут протоколы от комиссий участковых.И отметим, что в воскресенье вечером на базе Президентской Академии пройдет масштабная политическая дискуссия "Ночь выборов".