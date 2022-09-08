С ухудшением экономической ситуации в мире вопрос об инвестициях стал еще более актуальным.

С ухудшением экономической ситуации в мире вопрос об инвестициях стал еще более актуальным.Сегодня по всему миру наблюдается нестабильность вэкономической сфере. Все чаще аналитики отмечают падение курса евро. Он ужестал примерно равен доллару, однако ситуация для валюты Евросоюза можетухудшиться.В сложившихся условиях эксперты не рекомендуют россияндержать вклады валюте, особенно в банках недружественных государств. Состранами-союзниками ситуация иная: рисков там намного меньше, однако иинструментов для инвестиций недостаточно.Кроме того, при высокой инфляции хранить деньги "подподушкой" вовсе невыгодно. Специалисты призывают граждан инвестироватьсвои средства, например, в акции и фондовые паи. Главное, чтобы потенциальнаядоходность была сопоставима с уровнем рисков.Сберечь свои деньги россияне могут и при инвестициях внедвижимость. Например, при покупке дома или квартиры в ипотеку. Особенно этовыгодно как раз при высокой инфляции, когда каждый следующий платеж становится"дешевле" предыдущего.По данным , первый вице-президент "Опоры России"Павел Сигал назвал инвестиции в недвижимость эффективным средством сбереженияденежных средств. Он рекомендовал брать кредит на жилье, если у граждан естьсредства для первоначального взноса.Эксперт подчеркнул. что сегодня банки России готовы предоставитьзаемщикам широкий спектр условий. Граждане могут подобрать для себя наиболеевыгодные варианты ипотеки. А если кредитную квартиру сдавать в аренду, то можнопокрыть часть платежей.