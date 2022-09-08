С ухудшением экономической ситуации в мире вопрос об инвестициях стал еще более актуальным.
С ухудшением экономической ситуации в мире вопрос об инвестициях стал еще более актуальным.
Сегодня по всему миру наблюдается нестабильность в
экономической сфере. Все чаще аналитики отмечают падение курса евро. Он уже
стал примерно равен доллару, однако ситуация для валюты Евросоюза может
ухудшиться.
В сложившихся условиях эксперты не рекомендуют россиян
держать вклады валюте, особенно в банках недружественных государств. Со
странами-союзниками ситуация иная: рисков там намного меньше, однако и
инструментов для инвестиций недостаточно.
Кроме того, при высокой инфляции хранить деньги "под
подушкой" вовсе невыгодно. Специалисты призывают граждан инвестировать
свои средства, например, в акции и фондовые паи. Главное, чтобы потенциальная
доходность была сопоставима с уровнем рисков.
Сберечь свои деньги россияне могут и при инвестициях в
недвижимость. Например, при покупке дома или квартиры в ипотеку. Особенно это
выгодно как раз при высокой инфляции, когда каждый следующий платеж становится
"дешевле" предыдущего.
По данным , первый вице-президент "Опоры России"
Павел Сигал назвал инвестиции в недвижимость эффективным средством сбережения
денежных средств. Он рекомендовал брать кредит на жилье, если у граждан есть
средства для первоначального взноса.
Эксперт подчеркнул. что сегодня банки России готовы предоставить
заемщикам широкий спектр условий. Граждане могут подобрать для себя наиболее
выгодные варианты ипотеки. А если кредитную квартиру сдавать в аренду, то можно
покрыть часть платежей.