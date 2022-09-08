Алла Пугачева и так и сяк пытается привлечь к себе внимание после триумфального возвращения на Родину. Но людям все не угодишь.

Алла Пугачева и так и сяк пытается привлечь к себе внимание после триумфального возвращения на Родину. Но людям все не угодишь.Примадонна почти полгода отсутствовала в России. Она уехала за границу в феврале вместе со всей своей семьей якобы на лечение. Но фанаты сразу заподозрили, что речь идет о возможной эмиграции.Тем не менее, Алла Пугачева вернулась на родину, как и обещала. У ее детей Лизы и Гарри начался учебный год, поэтому артистка не могла не вернуться. При этом ее муж Максим Галкин, судя по всему, остался за границей.Пугачева буквально ворвалась в родную страну, открыв ногой дверь автомобиля. Она гуляла по Москве, демонстрируя спокойствие и отличное расположение духа. В это время россияне брызгали ядом в комментариях к ее видео и фото. Бывшего мужа Аллы Борисовны возмутила такая язвительность поклонников. Он буквально взорвался от бешенства, когда прочитал все написанное фанатами о Пугачевой."Кто вы все такие, чтобы обсуждать, осуждать, комментировать Аллу Борисовну? Она столько сделала для этой страны, что грех сейчас что-либо приписывать ей негативное!" – Киркоров на презентации клипа JONY.Напомним, Алла Пугачева прилетела на родину, чтобы "навести порядок в головах". Об этом она лично сообщила по приезде, сообщает