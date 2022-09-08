На эти цели требуется порядка 2 млрд.

Владимирской области одобрили инфраструктурный бюджетный кредит на строительство школы в Веризино. Об этом сообщил Минстрой РФ.Возведение начнётся в следующем году. С 2022 по 2025 годы в регионе появятся девять учреждений. Ещё порядка 50 школ капитально отремонтируют.Общая сумма федерального займа для субъектов РФ составит 16 млрд рублей. Сколько получит 33-ий регион - пока вопрос.Напомним, что на школу в Веризино требуется порядка 2 млрд рублей. Точная сумма станет известна после разработки проекта. Ожидается, что её вместимость будет составлять 1200 детей.