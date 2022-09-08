В этот день приступали к сбору овса, что дало празднику название Овсяница. Тех, кто поработал...

В этот день приступали к сбору овса, что дало празднику название Овсяница. Тех, кто поработал сегодня в поле, хозяйки угощали овсяными блинами и толокном, замешанным на молоке с ягодами.Что нельзя делать:Нельзя жаловаться на свою судьбу плакать предаваться унынию — станет ещё хуже.Нельзя переедать – это может привести к скорым финансовым потерям.Есть нужно ровно столько, сколько требуется для чувства сытости.Нельзя делать спонтанные покупки - можно остаться вовсе без денег.Что можно делать:Отличный день для свидания, признания в чувствах, сватовства, обручения, свадьбы. Семья окажется крепкой.Хорошо работать в поле, огороде и в саду и доме. Все получится и работа будет в радость.Если взяться за дела, которые давно откладывали, они успешно решаться.Полезно украсить дом рябиной. Многие верят, что это укрепит семью и принесет в дом достаток.Народные приметы:Берёза и дуб ещё стоят в листьях — зима окажется суровой.Много рябины уродилось — к морозной зиме.На рябине мало ягод – осень будет не дождливой.Гром гремит в этот день – к теплому сентябрю.Утром подморозило – значит зима будет ранней и морозной.Фото https://www.pxfuel.com/