В этот день приступали к сбору овса, что дало празднику название Овсяница. Тех, кто поработал...
В этот день приступали к сбору овса, что дало празднику название Овсяница. Тех, кто поработал сегодня в поле, хозяйки угощали овсяными блинами и толокном, замешанным на молоке с ягодами.
Что нельзя делать:
Нельзя жаловаться на свою судьбу плакать предаваться унынию — станет ещё хуже.
Нельзя переедать – это может привести к скорым финансовым потерям.
Есть нужно ровно столько, сколько требуется для чувства сытости.
Нельзя делать спонтанные покупки - можно остаться вовсе без денег.
Что можно делать:
Отличный день для свидания, признания в чувствах, сватовства, обручения, свадьбы. Семья окажется крепкой.
Хорошо работать в поле, огороде и в саду и доме. Все получится и работа будет в радость.
Если взяться за дела, которые давно откладывали, они успешно решаться.
Полезно украсить дом рябиной. Многие верят, что это укрепит семью и принесет в дом достаток.
Народные приметы:
Берёза и дуб ещё стоят в листьях — зима окажется суровой.
Много рябины уродилось — к морозной зиме.
На рябине мало ягод – осень будет не дождливой.
Гром гремит в этот день – к теплому сентябрю.
Утром подморозило – значит зима будет ранней и морозной.
Фото https://www.pxfuel.com/