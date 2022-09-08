Оппозиционый политик через свой telegram-канал сообщил, что ему запретили встречаться с адвокатом наедине

Оппозиционый политик через свой telegram-канал сообщил, что ему запретили встречаться с адвокатом наедине. Отныне беседовать с юристами он может только при свидетелях. Работа с документами теперь также будет проводиться через третьих лиц.«Если адвокат хочет согласовать со мной проект жалобы на колонию, он должен отдать его самой колонии, та через три дня мне, а потом обратная трехдневная дорога уже с моими правками», - написано в публикации.Решение объясняется тем, что Навальный общается с сообщниками через адвоката. Вся дополнительная информация названа «секретной», поэтому не разглашается.Алексей Навальный отбывает срок в колонии строгого режима в Мелехово. Он приговорён к двум годам и восьми месяцам по делу фабрики «Ив Роше» и на девять лет за мошенничество и оскорбления участников судебного процесса.