Театр имени Евг. Вахтангова открыл 102-й сезон. Судя по озвученным директором Кириллом Кроком планам, чаще других постановок коллектив планирует вывозить на гастроли в регионы главный хит – спектакль Война и мир. В нем занята и ведущая актриса труппы – Людмила Максакова. В сентябре ей исполнится 82 года, но полна сил и планов.

Театр имени Евг. Вахтангова открыл 102-й сезон. Судя по озвученным директором Кириллом Кроком планам, чаще других постановок коллектив планирует вывозить на гастроли в регионы главный хит – спектакль "Война и мир". В нем занята и ведущая актриса труппы – Людмила Максакова. В сентябре ей исполнится 82 года, но полна сил и планов.В 1961 году Людмила Максакова окончила Театральное училище имени Б. В. Щукина. По окончании училища была принята в труппу Театра имени Вахтангова, где служит и в настоящее время.В ближайшее время она приступит к репетициям спектакля Сергея Яшина по написанной в 80-х пьесе итальянца Манлио Сантаналли.Вечная тема "мать и сын" развернута в контексте современности, являясь зеркалом для многих матерей и сыновей, размышляющих о прихотях собственной жизни и судьбы.Партнером Людмилы Максаковой в этом многообещающем спектакле будет Владимир Логинов.Название у постановки, премьера которой запланирована на февраль 2023 года соответствующее. На традиционном сборе труппы Кирилл Крок пошутил на эту тему: "Разумеется, "Королеву-мать" может играть только наша королева-мать Людмила Васильевна Максакова".Если Пугачеву зовут Примадонной, Аллегрову окрестили императрицей, Лорак стала дивой, то Максакову теперь, явно, так и будут называть все коллеги и поклонники: "Королева-мать".Впрочем, сообщить какие-то подробности Людмила Максакова отказалась. "Все, нет у меня больше слов, я уже все сказала", – отмахивалась она от надоедливых репортеров. И царственно шагала в окружении молодых красавцев.