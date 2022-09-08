За сутки на 8 сентября также выздоровели 33 пациента с ковидом. По состоянию на 8 сентября в...

За сутки на 8 сентября также выздоровели 33 пациента с ковидом.По состоянию на 8 сентября в медорганизациях региона действует 301 койка для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 71,8 процента из них занято (216), свободны 85 коек.Напомним, что за минувшие сутки в регионе лабораторно подтвержден 401 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.Это очередной антирекорд. Накануне заразившихся было выявлено только 386.Фото https://www.pxfuel.com/