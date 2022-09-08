На какие меры поддержки могут рассчитывать предприниматели региона? Где их получить и на каких...

На какие меры поддержки могут рассчитывать предприниматели региона? Где их получить и на каких условиях? Об этом - в нашем репортаже.5 лет назад детская футбольная школа «Технарь» начинала свою работу с группой из 13 человек. Сейчас здесь почти 600 юных футболистов, им от 3-х лет. Сборные команды школы выезжают на соревнования в соседние регионы. Среди особых достижений — победа в Кубке «Золотого кольца» в начале этого года. А чтобы большие надежды сбывались, нужны большие помещения: школа детского футбола получила грантовую поддержку. «Расшириться» помогли специалисты Центра «Мой бизнес».Александр Зайцев, генеральный директор ООО «ФК ТЕХНАРЬ»:- Они хорошо помогают — все вообще рассказывают, показывают, по документам. В общем, максимальная поддержка. Здесь у нас полностью вентиляция — это самая крупная покупка — и футбольное поле. Самые 2 больших, затратных по средствам, в которые мы вложили. И вот детки сейчас здесь бегают, падают — это не больно, классно, довольны все.А цех по переработке мяса кролика пока работает только 2 года. На производстве колбас, полуфабрикатов и консервов трудится всего 3 человека, но здесь цели - амбициозные. «Вырасти» и работать с соседними регионами. Центр «Мой бизнес» помогает мясоперерабатывающему цеху с самого начала, в частности, при получении сертификации — и производства, и продукции.Елена Бочкова, директор по производству ООО «Великан»:- Также помимо этого мы пользуемся услугами по декларированию продукции нашей, по каким-то семинарам, которые могут предложить нам за счет услуг «Бизнес-инкубатор», участие в выставках здесь, во Владимире.Центр «Мой бизнес» - это, в первую очередь, инжиниринговые услуги. Помощь в выставочной деятельности, консультирование, правовое и бухгалтерское сопровождение, финансовая поддержка. Филиалы центра работают в 5-ти городах области. Специалисты готовы бесплатно оказать предпринимателям помощь в бизнесе.Александр Ремига, врио первого заместителя губернатора Владимирской области:- Любой предприниматель может туда обратиться. И это хороший мост для взаимодействия между бизнесом и властью. И основная задача центра «Мой бизнес» - это упрощение бюрократических процедур.Задача-максимум для Центра «Мой бизнес» - наладить взаимодействие с регионами страны, для обмена опытом, противодействия санкциям и создания новых экономических связей.Наталья Головешкина, Екатерина Васильева, Егор Герасимов. «Вести-Владимир»