На спецтранспорте его увезли в Патакинскую туберкулезную больницу.

Во Владимире судебные приставы принудительно госпитализировали больного туберкулёзом. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП.Выяснилось, что 48-летний мужчина в мае сбежал из стационара, в котором проходил лечение. Пациент не открывал дверь прибывшим для его осмотра медикам, представлялся другим именем, а также без предупреждения изменил фактическое место своего проживания.Суд вынес решение о принудительной госпитализации. Сотрудники ведомства приехали к дому владимирца. Дверь открыл брат, который пытался обмануть приставов, сказав, что родственник уехал в другой регион. Однако соседи рассказали, что мужчина проживает по месту регистрации и даже ходит на работу. Вскоре больного застали дома. На спецтранспорте его увезли в Патакинскую туберкулезную больницу.