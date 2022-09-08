Прокуратурой Киржачского района установлено, что между ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» и индивидуальным...

Прокуратурой Киржачского района установлено, что между ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» и индивидуальным предпринимателем заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту помещений фельдшерско-акушерского пункта в деревне Финеево. Работы должны были быть завершены до 31.08.2022.26.08.2022 прокуратурой района предпринимателю объявлено предостережение о недопустимости нарушения сроков исполнения контракта. А 02.09.2022 установлено, что капитальный ремонт помещений ФАПа не завершен. Прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление, которое находится на рассмотрении, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Кроме того, прокурором в отношении подрядчика возбуждено производство по делу об бездействии, повлекшем неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков).Устранение выявленных нарушений взято прокуратурой района на контроль.Фото https://www.pxfuel.com/