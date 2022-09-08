24 февраля у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, Максим Галкин, Рената Литвинова – все они сейчас далеко. Но певица Варвара заверила корреспондента Дни.ру, что все артисты обязательно вернутся в родные палестины.

24 февраля у многих российских звезд начались внезапные отпуска и спешные отъезды за границу. Ингеборга Дапкунайте, Чулпан Хаматова, Максим Галкин, Рената Литвинова – все они сейчас далеко. Но певица Варвара заверила корреспондента "Дни.ру", что все артисты обязательно вернутся в родные палестины."Я сама об отъезде из России никогда даже не помышляла, – признается Варвара. – Я тут родилась, люблю эту страну, Да и песни у меня исключительно русские, понятные здесь. Где я еще смогу с ними жить?!"Действительно, на Родине у Варвары карьера складывается удачно – он востребована, много гастролирует, появляется в эфирах. Только что, например, с песней "Разольется река" она появилась на сцене Кремлевского дворца. Больше нигде такой популярности ей не добиться.Но исполнительница твердо уверена, что и ее уехавшие коллеги по сцене вскоре вернутся. "Абсолютно в этом убеждена, – говорит Варвара. – Россия – кормилица. Россия – душа. И все уехавшие это понимают, потому что нигде больше они не будут так востребованы и не смогут столько зарабатывать".Напомним, одними из первых в родные пенаты вернулись Алла Пугачева и Иван Ургант. Они уже успели побывать на мюзикле "Кабаре" в Театре Наций. Примадонна пояснила: "Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. К тому же тут дети ходят в школу".