Сегодня владимирцы посоревнуются в грамотности. В областной научной библиотеке состоится 18-ый...

Сегодня владимирцы посоревнуются в грамотности. В областной научной библиотеке состоится 18-ый Общегородской диктант.Лингвистическим состязанием отмечают Международный день грамотности и старт культурно-образовательного проекта "Год с владимирскими писателями", приуроченного к 60-летию со дня образования регионального отделения Союза писателей России. Участие анонимное: очное и онлайн. Вход свободный. Начало 17:30.