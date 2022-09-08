Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут в традиционном и онлайн-форматах.

Выборы муниципальных депутатов Москвы пройдут в традиционном и онлайн-форматах.С 9 по 11 сентября по всей России пройдут выборы взаконодательные и представительные органы различного уровня. Жители столицыбудут голосовать за муниципальных депутатов. В этом году в Москве применят уже зарекомендовавшуюсебя систему дистанционного электронного голосования.Это значит, что москвичи смогут сделать выбор, не вставая сдивана. Достаточно лишь обладать активным избирательным правом и оформитьполную учетную запись на портале mos.ru. Отдать голос за своего кандидата можнобудет всего в несколько кликов.К слову, принять участие в московских выборах без проблемсмогут и люди с ограниченными возможностями. Раньше из-за проблем со здоровьемим приходилось либо добираться на избирательные участки с посторонней помощью,либо записываться на надобное голосование.Сегодня эта проблема решена. Систему ДЭГ адаптировали подлюдей, имеющих проблемы со зрением. Специальные программы экранного доступа,которые используют люди с нарушениями зрения и моторики при работе скомпьютером, помогут выбрать муниципальных депутатов 9-11 сентября.Разработчики цифровой платформы сделали ее полностьюсовместимой с так называемыми скринридерами. Теперь всю информацию с монитораможно перевести в речь. Специальные программы не только озвучат текст, но иукажут на активные кнопки, поля ввода информации, ссылки и так далее.К слову, система онлайн-голосования уже прошла тесты насовместимость со скринридерами. ДЭГ для людей с нарушением зрения применялся ив прошлом году во время выборов депутатов Госдумы РФ.