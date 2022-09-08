Начните утро вместе с нами:
- Кузница медкадров.
Историческое событие для всей области. Во...
Начните утро вместе с нами:
- Кузница медкадров.
Историческое событие для всей области. Во Владимире появится филиал Приволжского медицинского вуза. Инициативу поддержал Минздрав.
- Классная тема.
Владимирский учитель физики Александр Журавлёв может получить свою программу на ТВ. Он стал полуфиналистом всероссийского шоу "Классная тема".
- Самая- самая.
И почти восемьдесят деревень-участниц боролись до последнего. Кому достался гран-при конкурса "Самая красивая деревня" в этом году?