Начните утро вместе с нами: - Кузница медкадров. Историческое событие для всей области. Во...

Начните утро вместе с нами:- Кузница медкадров.Историческое событие для всей области. Во Владимире появится филиал Приволжского медицинского вуза. Инициативу поддержал Минздрав.- Классная тема.Владимирский учитель физики Александр Журавлёв может получить свою программу на ТВ. Он стал полуфиналистом всероссийского шоу "Классная тема".- Самая- самая.И почти восемьдесят деревень-участниц боролись до последнего. Кому достался гран-при конкурса "Самая красивая деревня" в этом году?