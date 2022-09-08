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<a href="https://33live.ru/novosti/08-09-2022-startoval-priem-zayavok-na-lgotnoe-uchastie-v-parfyumerno-kosmeticheskoj-vystavke-insharmexpo.html" target="_blank">Стартовал прием заявок на льготное участие в парфюмерно-косметической выставке InSharmExpо</a> - С 26 по 29 октября в выставочном центре Крокус Экспо в Москве пройдёт международная выставка InSharmExpo. Мероприятие посетят крупнейшие игроки бьюти-отрасли, свое участие уже подтвердили международные поставщики из Кореи, Китая, Турции, Казахстана и других стран. Компаниям, прошедшим конкурсный отбор, будет доступна возможность представить свою продукцию на стенде Минпромторга России. Это поможет повысить узнаваемость брендов, найти новых клиентов, обменяться опытом, выстроить эффективную кооперацию с производителями сырья и упаковки, а также найти потенциальных инвесторов.