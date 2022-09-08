Трое жителей Московской области – мужчина и две женщины - в колл-центрах г. Москвы по продаже...

Трое жителей Московской области – мужчина и две женщины - в колл-центрах г. Москвы по продаже биологически активных добавок. Им удалось завладеть денежными средствами на сумму более 3 млн рублей, при этом одной из потерпевших ущерб причинен в размере более 2, 2 млн рублей.Преступления совершались по единой мошеннической схеме.Имея на руках базу данных лиц, покупавших ранее биологически активные добавки, мужчина осуществлял звонки на номера потерпевших, сообщая о том, что им положена компенсация за ранее приобретенный товар, поскольку он оказался некачественным. Для получения компенсации требовалось под различными предлогами перечислить деньги, сообщила пресс-служба облпрокуратуры.Для достоверности указанные звонки осуществлялись несколькими участниками группы, с разных номеров, в течение нескольких месяцев, по нескольку раз в день. После перевода потерпевшими необходимой суммы мошенники требовали новых переводов денежных средств.Таким образом, 34-летний житель Московской области совершил три преступления. Причем, два первых эпизода совместно с одной из женщин. Один из эпизодов злоумышленницы совершили вдвоём.Женщины полностью признали свою вину, раскаялись в содеянном, приняли меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением. Мужчина вину свою не признал, выдвинул версию , что лично он с потерпевшими знаком не был, все используемые банковские карты и абонентские номера оформлены не на его имя.Октябрьский суд назначил мужчине наказание в виде в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.Одной из женщин - наказание в виде в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с отсрочкой исполнения наказания до достижения её ребенком четырнадцатилетнего возраста, второй - наказание в виде в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.Фото https://www.pxfuel.com/