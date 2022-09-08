Сегодня утром на правой обочине проезжей части напротив бань очевидцы заметили труп мужчины,...

Сегодня утром на правой обочине проезжей части напротив бань очевидцы заметили труп мужчины, раздетого по пояс и машину "Скорой помощи" рядом.Сделанное в 5 часов 50 минут видео с места происшествия было выложено в группе ВК Подслушано Автомобилистов | Владимир.официальной информации о произошедшем пока нет. На месте работают сотрудники Следственного комитета по Владимирской области.В соцсетях появилась версия, что возможно это последствия ночного ДТП, после которого водитель-виновник скрылся. Что же касается одежды на мужчини, ее могли снять снего производившие осмотр медики.Скрин с видео ВК/Подслушано Автомобилистов | Владимир