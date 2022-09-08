Происшествие произошло у дома №19 по улице Красносельский проезд.

Во Владимире разыскивают убийцу мужчины. Происшествие произошло у дома №19 по улице Красносельский проезд.Как сообщает пресс-служба СУ СК по Владимирской области, сообщение об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти поступило около 7 утра.«Следователи и криминалисты проводят осмотр места трагедии, устанавливают очевидцев. Назначена судебно-медицинская, медико-криминалистическая и генетическая экспертизы. Изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения», - уточнили в Следкоме.Погибшим оказался 38-летний житель Владимира.